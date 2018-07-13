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Происшествия

Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган

Фото: nac.gov.ru
Владелец крупнейшего агрохолдинга Орловской области освобожден из цыганского плена. Сергей Будагов был в заложниках три дня, преступники требовали выкуп в 20 миллионов рублей.
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Бизнесмена держали в деревне Малое Скуратово Чернского района. В операции по освобождению Будагова участвовали бойцы Росгвардии, сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета – причем сразу из двух регионов, Орловской и Тульской областей.

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"Операция была тщательно спланирована и успешно проведена. Будагов уже дает показания как потерпевший. Задержаны несколько фигурантов этой истории. Среди них – женщины, несовершеннолетние, все уже здесь, в Орле", — рассказали в региональном управлении СКР.

Сергея Будагова похитили утром 10 июля в Заводском районе Орла, когда он собирался ехать на работу. Вооруженные преступники увезли бизнесмена на своей машине. Следствие сразу заявило, что причину преступления следует искать в финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя.

Как сообщили в Следственном комитете, Будагов находился в плену у семьи цыган. Правоохранители отметили, что преступники – дилетанты, они оставили слишком много следов. Будагов невредим и дает показания в качестве потерпевшего. Предприниматель, по словам следователя, очень благодарен силовикам за освобождение.

Как сообщает портал "Инфо-Орел", расследование уголовного дела о похищении владельца агрохолдинга "Орловская нива" находится на особом контроле руководителя следственного управления.

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Автор: Андрей Евлампиев13 июля 2018, 13:13

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