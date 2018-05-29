В Бельгии мужчина расстрелял полицейских и захватил заложников

В центре города Льеж на востоке Бельгии вооруженный мужчина устроил стрельбу, передает Пятый канал. По информации местного издания Le Soir, жертвами нападения стали два сотрудника полиции и прохожий.

После этого преступник захватил в заложники женщину. Согласно последним данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать злоумышленника.