Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Столичным правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка, который набросился с ножом на школьницу в районе Очаково. Стражи порядка считают, что жертвами преступника стали еще минимум две девушки.

Предполагаемым маньяком оказался 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин. Он был задержан в автобусе при попытке уехать в Нижний Новгород, где ранее проживал.

Транспортное средство остановили гаишники по просьбе сыщиков. В кармане куртки задержанного нашли нож, которым был нанесен удар 11-летней школьнице. Мужчина признался, что холодное оружие всегда носит с собой, пишет сайт "Комсомольская правда".

Косячкин работал в столице наборщиком автозапчастей в магазине за скромную зарплату и жил в общежитии в Очаково, периодически уезжая в родной город. Он рассказал блюстителям закона, что напал на школьницу во время прогулки. Внятно объяснить свой поступок Косячкин не смог, сославшись на провалы в памяти.

По словам следователей, задержанный практически идентичен с изображением преступника, которого с 2014 года разыскивали за убийство другой девушки. Тело несчастной было обнаружено в подвале заброшенного дома. Также Косячкина проверят на причастность еще к двум нападениям в Москве.

Напомним, что 8 июня неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку на западе столицы. С помощью камер наблюдения полицейские установили, что преступление совершил уроженец Узбекистана Виталий Косячкин, передает Пятый канал.

Жертве маньяка сделали операцию, она находится в тяжелом состоянии. Медики рассказали, что девочке чудом удалось выжить. После нападения раненая нашла силы доползти до квартиры. Истекающую кровью девочку обнаружила соседка, которая вызвала экстренные службы.