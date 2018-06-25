Именитый российский хоккеист погиб в аварии

Скончался хоккеист из Иркутска, бывший игрок ангарского "Ермака" и тольяттинской "Лады" Сергей Огородников. Спортсмен насмерть разбился на водном мотоцикле.



Коллектив "Лады" выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. Ему было 32 года.

Скоропостижную гибель спортсмена на своей странице в соцсети прокомментировал иркутский журналист Михаил Климов. По его словам, они виделись год тому назад, после окончания сезона.

"Я передал ему книгу о женском хоккее с мячом для отца. Спросил Серегу про дальнейшие планы. Он улыбнулся и сказал: "Посмотрим. Заканчивать с хоккеем пока не собираюсь, мне ведь всего 31. В 32 его не стало", – цитирует журналиста сайт "Комсомольская правда".

Нападающий Сергей Огородников являлся чемпионом мира среди юниоров 2004 года. Кроме того, хоккеист выигрывал серебряные медали молодежного ЧМ-2006. Также он поиграл в клубах Суперлиги и КХЛ. Минувший сезон россиянин провел в чемпионате Польши.

Публикация от ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) 25 Июн 2018 в 12:49 PDT

Ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в Химках, где тренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт Поинт" 28-летний официант ножом убил 55-летнего повара. Известно, что между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уже задержан.