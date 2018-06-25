На базе сборной России по футболу произошло убийство
ЧП случилось днем 24 июня в заведении "Спорт Поинт" на территории олимпийской базы. Тренировки национальной команды проходили там как перед стартом ЧМ-2018, так и во время турнира.
Известно, что 28-летний официант-украинец поссорился с 55-летний поваром. Он убил старшего коллегу в подсобном помещении ударом ножа в живот. Подробности уточняются. Подозреваемый задержан, передает "Московский комсомолец".
К сожалению, во время мирового первенства по футболу уже произошло несколько ЧП. Ранее в квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии нашли тело болельщика – приезжего из Грузии Ромео Копалиани. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиков.
Как писали Dni.Ru, с мошенничеством столкнулся
египтянин Исмаил, приехавший в Екатеринбург на ЧМ-2018. Он поселился в хостеле,
но затем решил снять квартиру. Для этого он заплатил арендодателю шесть тысяч
рублей. После этого тот перестал выходить на связь. Жертву мошенника бесплатно
приютила местная жительница.
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"Забирай свой вещи и прощай!"