На базе сборной России по футболу произошло убийство

Официант убил повара в ресторане в подмосковных Химках. Трагедия произошла на базе "Новогорск", где тренируется сборная России по футболу.



ЧП случилось днем 24 июня в заведении "Спорт Поинт" на территории олимпийской базы. Тренировки национальной команды проходили там как перед стартом ЧМ-2018, так и во время турнира.

Известно, что 28-летний официант-украинец поссорился с 55-летний поваром. Он убил старшего коллегу в подсобном помещении ударом ножа в живот. Подробности уточняются. Подозреваемый задержан, передает "Московский комсомолец".

К сожалению, во время мирового первенства по футболу уже произошло несколько ЧП. Ранее в квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии нашли тело болельщика – приезжего из Грузии Ромео Копалиани. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиков.

Как писали Dni.Ru, с мошенничеством столкнулся египтянин Исмаил, приехавший в Екатеринбург на ЧМ-2018. Он поселился в хостеле, но затем решил снять квартиру. Для этого он заплатил арендодателю шесть тысяч рублей. После этого тот перестал выходить на связь. Жертву мошенника бесплатно приютила местная жительница.

