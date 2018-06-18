В квартире футболиста нашли мертвого фаната

В квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелия нашли тело болельщика. Причина смерти уточняется.

Личность погибшего опознали по найденным при нем документам. Им оказался приезжий из Грузии Ромео Копалиани.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной информации, футболисту Соломону Кверквелии уже сообщили о случившемся с его другом, передает Life.ru. Предварительная причина смерти Ромео Копалиани – передозировка наркотиков.

Это не первое происшествие, случившееся с болельщиками во время ЧМ-2018. Так, ранее двое британских фанатов устроили конфликт в поезде из Москвы в Волгоград. Установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Хулиганов привлекли к административной ответственности.

Известно, что у болельщика возник конфликт с российским полицейским. Британец попытался выхватить у стража порядка оружие. Другой его соотечественник разбил стекло в тамбурной двери вагона.

Как писали Dni.Ru, в Сети рассказали о случае мошенничества, с которым столкнулся египтянин Исмаил, приехавший в Екатеринбург на первенство мира по футболу. Он поселился в хостеле, но затем решил снять квартиру. Для этого он заплатил арендодателю шесть тысяч рублей. После этого тот перестал выходить на связь. Жертву мошенника бесплатно приютила у себя жительница Екатеринбурга.