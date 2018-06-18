Обманутого египтянина бесплатно приютили в Екатеринбурге

В Сети рассказали о случае мошенничества, с которым столкнулся болельщик Исмаил, приехавший из Египта в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Изначально мужчина поселился в хостеле, однако затем решил перебраться в отдельную квартиру. Для этого он заплатил неустановленному арендодателю шесть тысяч рублей. После этого тот перестал выходить на связь. После огласки этой истории в интернете появились люди, захотевшие помочь жертве мошенника. Исмаила совершенно бесплатно приютила у себя жительница Екатеринбурга, передает портал newizv.ru.