Воришка залез на 12 этаж ради часов и двух планшетов

В полицию обратился житель дома на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы. Он рассказал, что у него из квартиры пропали наручные часы и два планшета. По предварительным данным, воришка попал в жилище через балкон, передает телеканал "360". Отметим, место преступления находится на 12-м этаже. По факту произошедшего проводится проверка.