В Москве пассажирка выжила после падения под поезд в метро

Утром 28 мая на станции "Домодедовская" Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на рельсы под прибывающий поезд упала пассажирка, передает RT. На место был вызван наряд скорой помощи. Женщину доставили в больницу.
Ранее сообщалось о сбое в движении поездов по Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром. Тогда не уточнялось, на какой станции и что именно произошло.
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