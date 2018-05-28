В московском метро произошел сбой

Интервалы движения поездов по Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена с севера на юг были увеличены из-за инцидента с пассажиром, передает "Газета.ru". Отмечается, что сбой затронул тех, кто едет из центра города.
Что именно произошло с пассажиром и на какой станции, не уточняется. В официальном аккаунте столичной подземки в Twitter рассказали, что движение на зеленой линии было оперативно введено в график.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.
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