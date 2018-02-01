Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали звезду телесериала "Детективы", сыщика Алексея Насонова. Бывший полицейский, ставший актером, нарушил неприкосновенность частной жизни.

Ранее работавший участковым в Бабушкинском районе Москвы Насонов открыл свое детективное агентство и, по версии контрразведчиков, работал с нарушениями закона. Силовики считают, что Алексей передавал клиентам не подлежащую разглашению информацию о частной жизни третьих лиц, в частности детализацию телефонных разговоров.

В "Детективное агентство Алексея Насонова" 30 января нагрянули сотрудники Управления "М" ФСБ, сообщает "Росбалт" со ссылкой на знакомый ситуацией источник. Они провели в офисе обыск, после чего глава агентства и по совместительству известный артист был задержан.

В рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни звезду Первого канала допросили и отпустили. Сейчас силовики решают дальнейшую судьбу Алексея Насонова.

Выяснилось, что вскоре после запуска сериала "Детективы" на Первом канале в 2006 году Насонову стали поступать предложения от граждан провести для них частные расследования. При этом нередко за работу предлагались крупные гонорары. В итоге актер решил заняться частным сыском, получил лицензию на этот вид деятельности и создал детективное агентство.

Телесериал "Детективы" – первый проект Первого канала в жанре игрового сериала. После перехода "Детективов" в 2011 году на Пятый канал, в эфир Первого вышел новый телесериал "Участковый детектив".