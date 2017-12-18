Звезду "Физрука" обвинили в пьяном вождении

Игорь Гаспарян может лишиться водительских прав за нетрезвую ночную езду, заявляют в полиции. Сам 43-летний актер эту информацию опровергает.

Актер возвращался на автомобиле в Москву после "Слета каскадеров России". Около 2 часов ночи его остановила полиция. После медицинского освидетельствования прибор показал наличие в крови звезды 0,28 промилле алкоголя.

Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Москве. По их данным, 17 декабря в 02:30 около дома №23 по улице Бориса Галушкина был остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении был составлен административный протокол.

Сам Игорь Гаспарян эти сообщения опровергает. "Ничего такого. Вас обманули", – сказал актер по телефону журналисту РЕН ТВ.

Игорь Гаспарян родился в 1974 году в Свердловске Ворошиловградской области. Занимался греко-римской борьбой, выступал в сборной Луганской области, в 1990-м стал серебряным призером чемпионата Украины. В 1992-м поступил в Луганский колледж культуры и искусств на актерский факультет. С 1996 по 1998 годы работал тренером по греко-римской борьбе и одновременно вел театральный школьный кружок. В 2001 году приехал в Москву, в 2003-м пришел на киностудию "Мосфильм" и с тех пор начал сниматься в кино".

Актер-спортсмен известен зрителю по множеству эпизодических, но запоминающихся ролей. Он играл водителя-кавказца в "Ночном дозоре", второго кавказца во "Внуке Гагарина", таксиста в "Тайском вояже Степаныча", зека Рубика в "Бойце". Гаспарян снялся также в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Физрук", в ремейке "Кавказской пленницы", напоминает "Российская газета".