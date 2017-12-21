Изуродованного Сталлоне обвинили в изнасиловании

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне попал в скандал. 71-летнего актера, чья внешность изуродована ботоксом, обвинили в изнасиловании.

В Голливуде продолжается ажиотаж вокруг изнасилований известных артистов. Судя по количеству обвинений и признаний, каждый второй актер (или актриса) оказывались жертвами домогательств сексуального характера. Очередь дошла и до Сильвестра Сталлоне, звезды фильмов "Рокки" и "Рэмбо".

Как сообщает TMZ, голливудского актера обвинили в изнасиловании. Интересной подробностью этого сообщения стало то, что это случилось 30 лет назад. Женщина рассказала, что Сильвестр Сталлоне изнасиловал ее во время встречи в его офисе.

По словам жертвы, которая, разумеется, не стала называть своего имени, инцидент произошел в начале 1990-х. Собственно, поэтому сотрудники правоохранительных органов города Санта-Моника, штат Калифорния, пока не приняли решение, будут ли проводить расследование. Полиции предстоит определить, законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Сен 11, 2017 at 8:47 PDT

В свою очередь Сильвестр Сталлоне, чья внешность оставляет желать лучшего из-за уколов ботокса, категорически опроверг все обвинения. Кстати, это уже второе заявление от женщины, будто она подверглась сексуальным домогательствам всемирно известного актера. Ранее Сталлоне обвинили в принуждении к сексу 16-летней поклонницы. Отметим, это произошло более 30 лет назад.

По словам пострадавшей, в 1986 году в Лас-Вегасе, во время съемок фильма "Изо всех сил", актер якобы пригласил девушку в свой номер и при помощи телохранителя заставил ее заняться сексом. Сталлоне от этих обвинений открестился, назвав смехотворной ложью.