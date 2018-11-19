Жуткие детали гибели россиян-молодоженов в Доминикане
Трагедия произошла 16 ноября недалеко от города Санто-Доминго, куда пара возвращалась после прогулки по Пуэрто-Плата, где они хотели посмотреть на статую Иисуса. Молодожены ехали по серпантину. В какой-то момент Дмитрий не смог справиться с управлением и въехал в железное ограждение.
"Когда они обратно возвращались, там горный серпантин, и на склоне, видимо, очень большой спуск был. Не справились с управлением, либо с тормозами что-то случилось, и они въехали в железный отбойник", – рассказала подруга россиян Татьяна в интервью Пятому каналу.
Причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы скутера, который они арендовали. Девушка погибла на месте, ее супруг был в критическом состоянии доставлен в больницу и умер в реанимации, передает Ura.ru.
Подруга семьи сообщила, что с ней связались сразу после аварии. Татьяну попросили приехать в больницу на опознание. Представители российского консульства в Доминиканской Республике готовят документы для транспортировки тел. Это дорогостоящий процесс, и родственники пары объявили о сборе пожертвований. В ближайшее время в страну должен прилететь отец Дмитрия.
Татьяна рассказала, что молодые люди познакомились, когда Александра пришла к Дмитрию делать татуировку. Свадьбу они сыграли в июле, а в октябре отправились в путешествие. "Они практически не пили. Хорошие ребята, спортивные. Дима был татуировщиком, любил рисовать. Мы до последнего не верили, что нам такие новости в больнице сообщат", – цитирует Татьяну интернет-издание "Газета СПб".
Российский лидер сделал жесткое заявление
Нелицеприятные факты взбесили королеву
Продюсер проводил время с некой брюнеткой
Певец оставил движимое и недвижимое имущество