Жуткие детали гибели россиян-молодоженов в Доминикане

Молодожены из Санкт-Петербурга Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова погибли в аварии во время свадебного путешествия по Доминиканской Республике. Трагической новостью поделился брат Дмитрия на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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