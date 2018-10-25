У знаменитого актера случился приступ прямо на съемках

Коллеги актера Романа Санина вызвали медиков прямо на съемочную площадку. У артиста случился приступ эпилепсии, передает "Пятый канал".

Медики настаивали на госпитализации, однако актер отказался проходить лечение в больнице. Ранее сообщалось, что несколько недель назад в одну из клиник Москвы госпитализировали артиста Юрия Стоянова.