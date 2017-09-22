Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку

Учительница избила второклассника в одной из школ Подольска. Она заступилась за собственного ребенка, который учится в параллельном классе.

По словам свидетелей, поводом для насилия стала детская перепалка на стадионе школы. Мальчики не поделили турник. Как рассказал побитый школьник, его противник начал обзываться и получил сдачи. Тут в детские разборки вмешалась педагог начальных классов. Она вступилась за своего сына и начала избивать его оппонента.

Очевидцы утверждают, что женщина била ребенка по лицу и спине и даже протащила по покрытию спортивной площадки. Все это происходило на глазах детей, которые догадались включить диктофонную запись. Разнимать драку они, естественно, побоялись. По словам преподавательницы, она и пальцем не тронула обидчика своего сына, только поговорила с ним и все. А вот ее ребенок сильно пострадал от рук сверстника.

"Он плакал, даже не мог ничего мне сказать. Девочки соседские мне рассказали, что его побили ни за что", – рассказала учительница сетевому изданию m24.ru . По ее словам, она тут же оделась и пришла на стадион, чтобы поговорить с обидчиком и пригрозила ему заявлением в полицию.

В результате, заявление в полицию написала и она и мать пострадавшего от рук педагога ребенка. Она считает, что учительницу надо уволить из школы за применение насилия к детям. Женщина отметила, что после произошедшего ей начали писать родители детей, которых учит распустивший руки.

Они уверяли маму пострадавшего, что в ее классе насилие не редкость и она часто поднимает руку на школьников. Директор подольской школы, в которой случился инцидент, отстаивает своего педагога. Она уверяет, что родители описывают учительницу как отличного профессионала и специалиста. По словам директора, она никогда не поднимала руку на ребенка.