Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
По словам свидетелей, поводом для насилия стала детская перепалка на стадионе школы. Мальчики не поделили турник. Как рассказал побитый школьник, его противник начал обзываться и получил сдачи. Тут в детские разборки вмешалась педагог начальных классов. Она вступилась за своего сына и начала избивать его оппонента.
Очевидцы утверждают, что женщина била ребенка по лицу и спине и даже протащила по покрытию спортивной площадки. Все это происходило на глазах детей, которые догадались включить диктофонную запись. Разнимать драку они, естественно, побоялись. По словам преподавательницы, она и пальцем не тронула обидчика своего сына, только поговорила с ним и все. А вот ее ребенок сильно пострадал от рук сверстника.
"Он плакал, даже не мог ничего мне сказать. Девочки соседские мне рассказали, что его побили ни за что", – рассказала учительница сетевому изданию m24.ru . По ее словам, она тут же оделась и пришла на стадион, чтобы поговорить с обидчиком и пригрозила ему заявлением в полицию.
В результате, заявление в полицию написала и она и мать пострадавшего от рук педагога ребенка. Она считает, что учительницу надо уволить из школы за применение насилия к детям. Женщина отметила, что после произошедшего ей начали писать родители детей, которых учит распустивший руки.
Они уверяли маму пострадавшего, что в ее классе насилие не редкость и она часто поднимает руку на школьников. Директор подольской школы, в которой случился инцидент, отстаивает своего педагога. Она уверяет, что родители описывают учительницу как отличного профессионала и специалиста. По словам директора, она никогда не поднимала руку на ребенка.
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