В метро Киева задержали пассажира со взрывчаткой

При проверке документов на станции "Вокзальная" Киевского метрополитена полиция обнаружила у одного из пассажиров гранату РГД-5 с запалом, три дымовые шашки и два глушителя к автомату Калашникова, передает РИА Новости. По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Солидный арсенал был обнаружен у уроденца Черниговской области. ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
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