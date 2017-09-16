В метро Киева задержали пассажира со взрывчаткой

При проверке документов на станции "Вокзальная" Киевского метрополитена полиция обнаружила у одного из пассажиров гранату РГД-5 с запалом, три дымовые шашки и два глушителя к автомату Калашникова, передает РИА Новости. По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Солидный арсенал был обнаружен у уроденца Черниговской области. ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.