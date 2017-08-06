Задержанный с ножом у Эйфелевой башни планировал теракт

В ходе допроса мужчина, задержанный в ночь на 6 августа при попытке прорваться с ножом к Эйфелевой башне, признался, что планировал совершить теракт, передает ТАСС. У него в планах было убить одного из охранявших порядок военнослужащих. Также он сообщил, что поддерживает контакт с членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Расследование произошедшего было передано отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры.