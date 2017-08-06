Вооруженная банда напала на гостей ресторана в Москве

Камеры наружного наблюдения, установленные на входе в один из ресторанов в Зеленограде и внутри заведения, сняли нападение вооруженной тесаками, пистолетами и шокером банды. В результате конфликта один человек был убит, еще двое были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

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