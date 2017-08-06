Вооруженная банда напала на гостей ресторана в Москве
Нападение на ресторан на улице Генерала Алексеева произошло утром 6 августа. Сотрудники Росгвардии задержали четырех участников конфликта, передает "РЕН ТВ". Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Звезда восхитила неожиданным поступком
О радостном событии она рассказала своим подписчикам в Instagram
В результате произошедшего один человек погиб на месте, двое госпитализированы
Снимком поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова