Умерла автор песни "Ой, мороз, мороз"

Певица Мария Уварова умерла в Воронеже 6 августа в возрасте 93 лет, передает ТАСС. "Мария Уварова написала книгу "Ой, мороз, мороз", где очень подробно вспомнила, как вечерами сочиняла песню, быстро ставшую популярной и даже попавшей в фильм "Хозяин тайги", где ее исполнил Валерий Золотухин", – рассказал заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников. По его словам, женщина сочинила знаменитую композицию в 1954 году и даже записала ее на грампластинку, однако своего авторства не регистрировала. Позже отстоять свою правоту ей не удалось даже в суде.