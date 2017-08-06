В Мексике погиб россиянин

В мексиканском штате Кинтана-Роо утонул россиянин, передает РИА Новости. "Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен", – рассказала почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что мужчина плавал по сенотам – подводным пещерам. На месте происшествия работают водолазы.