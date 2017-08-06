Убийство на Рублевском шоссе Уход Малахова с Первого канала Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

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В Мексике погиб россиянин

прочитано 175 раз

В мексиканском штате Кинтана-Роо утонул россиянин, передает РИА Новости. "Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен", – рассказала почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что мужчина плавал по сенотам – подводным пещерам. На месте происшествия работают водолазы.

6 августа 2017, 15:37

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