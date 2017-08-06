В Италии поезд сошел с рельсов

На северо-востоке Италии в Трентино-Альто-Адидже в результате оползня с рельсов сошел пассажирский поезд, передает ТАСС. По предварительным данным. помощь потребовалась 80 пассажирам состава. В операции по спасению были задействованы 200 специалистов. Тем не менее, сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Оползень был вызван сильнейшими дождями с градом. За время урагана выпало свыше 100 миллиметров осадков.