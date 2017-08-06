Вооруженный мужчина пытался прорваться к Эйфелевой башне

В ночь на 6 августа В Париже полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался прорваться через один из пунктов охраны на Эйфелеву башню, передает РИА Новости. В результате никто не пострадал, нарушителя быстро задержали. Инцидент произошел около 23:30 по местному времени (00:30 мск). Посетителей попросили покинуть туристическую достопримечательность на 15 минут раньше официального времени закрытия.