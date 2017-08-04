В Москве бизнес-леди застрелили из пистолета генерала

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Правоохранители рассматривают все версии трагедии. В ходе проверки полиция выясняет, могла ли генеральша получить доступ к именному оружию супруга, сообщает РЕН-ТВ.
Светлана была учредителем конструкторского бюро "Тэлка", которое занималось исследованиями и разработками в различных областях естественных наук. Сейчас предприятие значится как ликвидированное в связи с реорганизацией и слиянием с другим юридическим лицом.
Квартира, где произошла трагедия, принадлежала Федеральной службе Железнодорожных войск России. Однако несколько лет назад жилье было приватизировано и оформлено на Светлану, ее супруга Виктора и их 24-летнего сына.
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