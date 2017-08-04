В Москве бизнес-леди застрелили из пистолета генерала

В квартире на улице Барышиха на северо-западе Москвы была найдена мертвой 52-летняя бизнес-леди. Рядом с телом лежал наградной пистолет ее мужа, генерала Железнодорожных войск России.

Правоохранители рассматривают все версии трагедии. В ходе проверки полиция выясняет, могла ли генеральша получить доступ к именному оружию супруга, сообщает РЕН-ТВ.



Светлана была учредителем конструкторского бюро "Тэлка", которое занималось исследованиями и разработками в различных областях естественных наук. Сейчас предприятие значится как ликвидированное в связи с реорганизацией и слиянием с другим юридическим лицом.

Квартира, где произошла трагедия, принадлежала Федеральной службе Железнодорожных войск России. Однако несколько лет назад жилье было приватизировано и оформлено на Светлану, ее супруга Виктора и их 24-летнего сына.