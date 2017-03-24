Генерал ВКС попал в страшное ДТП
Авария, в которой пострадал 70-летний генерал, произошла 23 марта в подмосковном Краснознаменске. Куринный переходил дорогу на улице Победы. В это время его на пешеходном переходе сбил Volvo.
За рулем иномарки находилась 41-летняя автоледи. В результате наезда мужчину с серьезными травмами доставили в военный госпиталь, сообщает Life.ru.
Отметим, генерал Александр Куринный в 90-х был заместителем руководителя полетов орбитальной станции "Мир" и возглавлял главные оперативные группы управления космическими аппаратами. После увольнения в запас Куринный работал в администрации Краснознаменска.
Напомним, на днях в центре столицы, на улице Серафимовича, Mercedes с элитными номерами врезался в столб. За рулем иномарки находилась бывшая жена экс-губернатора Чукотки Александра Назарова. Пострадавшая в коме.
Еще одно страшное ДТП произошло 20 марта в районе 104-го километра внутренней стороны МКАД. "Столкнулся мусоровоз MAN, грузовик ЗИЛ и фура, марку которой установить пока не удалось. В результате аварии один из водителей погиб и один пострадал", – заявил представитель экстренных служб Москвы.
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