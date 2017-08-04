В Якутии горняки попали в ловушку после потопа на шахте

60 человек, заблокированных в подтопленной шахте "Алросы", не выходят на связь. Всего в плену стихии оказались около 150 горняков.

Около 150 горняков заблокированы на алмазном руднике "Мир" в Якутии. Шахту затапливает хлынувшая из водохранилища вода, которой прибыло уже около 270 тысяч кубометров. За горняками спустили клети.



Затопленный рудник принадлежит компании "Алроса". Глава организации Сергей Иванов уже вылетел в Мирный.



На месте аварии работают экстренные службы. "Вода ушла. В ближайшее время будет подключена электрическая система, которая позволит поднять оставшихся в забое рабочих", – отметили специалисты.



"Технологический процесс данного предприятия предполагает использование большого количества воды на выработке. Предварительно в системе подачи в резервуаре, который находится на предприятии, могла возникнуть неисправность, которая привела к подтоплению насосной системы", – цитирует эксперта "Интерфакс".





Согласно последним данным, на поверхность выведены около ста шахтеров. Еще 40 пока не вышли на связь, сообщает Mash. У поднятых на поверхность горняков зафиксированы травмы – в большинстве своем нетяжелые.

Напомним, что это уже второе ЧП за неделю на руднике "Мир". 29 июля в штрек-ленте обрушилась и засыпала погрузочную машину горная порода, один человек погиб.