На шахте в Кемеровской области произошел взрыв

Вечером 24 июля на шахте "Анжерская Южная" в Кемеровской области прогремел взрыв. В результате происшествия случилось обрушение – под завалами находятся люди.

Экстренные службы региона проводят эвакуацию, передает "Интерфакс". Предположительно, в одном из тоннелей взорвался метан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.