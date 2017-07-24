На шахте в Кемеровской области произошел взрыв

Вечером 24 июля на шахте "Анжерская Южная" в Кемеровской области прогремел взрыв. В результате происшествия случилось обрушение – под завалами находятся люди.
Экстренные службы региона проводят эвакуацию, передает "Интерфакс". Предположительно, в одном из тоннелей взорвался метан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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