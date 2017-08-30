Мимолетный роман юной москвички привел к шести уголовным делам

Познакомившись с парнем, девушка приревновалала его к переписке в соцсетях с другими подругами и изменила ему с его приятелем. Узнав об измене, новоиспеченный кавалер жестоко наказал 18-летнюю даму сердца.

По словам обратившейся к правоохранителям отдела полиции по району Орехово-Борисово Северное восемнадцатилетней Валерии, с ней произошла чудовищная и несправедливая история. Она всего лишь назло своему парню Александру переспала с его другом Олегом – чтобы Александр перестал переписываться в соцсетях с другими девушками – а в результате Валерия и Александр набранились на несколько тяжелых статей уголовного кодекса, сообщает Рен-ТВ.

Бурный роман завязался 18 августа. Два дня были счастливыми, но потом девушку задело, что двадцатилетний Александр продолжает переписываться в Сети с другими девушками. Чтобы отомстить любовнику, Валерия уже 20 августа оказалась в постели с другом Александра, 21-летним Олегом. Конечно же, Александр узнал об измене и вызвал девушку на серьезный разговор. Свидетелем и рефери разбирательства стал тот самый Олег.

После короткой перепалки и признании Валерии в неверности Александр ударил ее ладонью по щеке, потом ее ударил Олег. Молодые люди заставили девушку удовлетворять себя найденной поблизости бутылкой и снимали свое издевательство на видео. Этого обманутому любовнику показалось мало и он отвел жертву в ближайшие темные кусты, где изнасиловал ее. Когда все закончилось, мстители отобрали у жертвы последние пять тысяч и оставили триста рублей на такси.

После этого злоумышленники принялись шантажировать Валерию и потребовали у нее деньги, чтобы порнографическое видео с ее участием не попало в Сеть. Обманутый любовник оценил свое молчание в 50 тысяч, а его друг Олег всего в 14.

Сняв наутро побои в травмпункте, девушка вместо полиции отправилась к своим приятелям. Мол, нужно "разобраться" с обидчиками. Те согласились и 27 августа на двух машинах отправились к Александру и Олегу чтобы "поговорить". Но у обидчиков девушки тоже были свои друзья на машинах, и в результате переговоров поверженные защитники Валерии покинули поле боя, попутно лишившись лежавшего в одной из машин принадлежавшего Валерии смартфона ценой в 16 тысяч рублей. Саму изменщицу нашли неподалеку от "Братиславской": она сбежала еще в самом начале конфликта.

Суммируя итоги двухдневного романа, правоохранители нашли в этой истории признаки сразу шести статей Уголовного кодекса – "Побои", "Хулиганство", "Грабеж", "Вымогательство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Пока под вопросом остается статья "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Судя по всему, полиция все-таки обнаружила ту самую видеозапись.