Мужчина изнасиловал обидчика дочери бытовыми приборами

Жуткий инцидент произошел в поселке Красноармейск в пригороде Махачкалы. Местный житель и его сын жестоко изнасиловали 20-летнего парня с помощью бытовых приборов.

56-летний житель Дагестана пришел в ярость после того, как узнал, что его 20-летний сосед сильно оскорбил его 17-летнюю дочь, передает "Комсомольская правда на Северном Кавказе" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. После этого мужчина решил сурово отомстить обидчику.

С этой целью он заманил парня к себе в дом, заявив, что хочет поговорить по душам. После этого мужчина отвел несчастного в гараж и вместе со своим 25-летним сыном жестоко изнасиловал. В прокуратуре подчеркнули, что с этой целью злоумышленники использовали находившиеся в гараже бытовые приборы.

После унизительной пытки пострадавший обратился с заявлением в полицию. В отношении изобретательных мужчин было возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и сексуальное насилие. Сейчас отец и сын арестованы.

Ранее сообщалось, что житель Чечни избил и обрил налысо свою 17-летнюю дочь после того, как узнал о ее решении выйти замуж.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением". За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.