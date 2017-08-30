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Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной

Диана Шурыгина. Фото: Пресс-служба Первого канала
Чем скандально известная героиня прельстила ведущего. И какой он нашел ее при личном общении.
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Программа "На самом деле" выходит в эфир Первого канала уже месяц, и все это время телезрители обращались с просьбами посадить в кресло героини Диану Шурыгину. В этом году девушке исполнилось 18, а значит, она достигла того возраста, когда ее можно подвергнуть проверке на детекторе лжи. Наконец, дважды изнасилованную девицу привели на эфир.

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Ей пришлось отвечать на самые неудобные вопросы. Действительно ли Сергей Семенов бил ее в тот вечер? Было ли совершенно изнасилование? Правда, что ее семье предлагали миллион, чтобы она изменила показания в суде? Сколько рюмочек водки выпила в тот вечер Диана? Пять-шесть или семь-восемь? Это были рюмки или стаканчики #надонышке? Употребляли ли на этой вечеринке наркотики?

Диане Шурыгиной пришлось вспомнить все, что происходило в тот вечер, а эксперты и детектор лжи дали ответы, насколько она правдива. 

Диана Шурыгина. Фото: Пресс-служба Первого канала

После съемок ведущий программы Дмитрий Шепелев поделился с Dni.Ru мнением о скандально известной героине. "Диана мне показалась милой и ранимой девочкой, на которую свалилась сумасшедшая популярность. И она совершенно не понимает, как с этим со всем справиться и что с этой популярностью делать. На съемках программы у Дианы был бешеный пульс. Говорить на детекторе лжи о том, что с ней произошло, вспоминать и переживать заново все, что случилось в апреле 2016 года, очень тяжело. И я сопереживал ей с первой до последней минуты съемок", – выразил Шепелев чувства, которые испытывал. 

"Какой бы комедийный образ со всеми этими ее "чуть-чуть" и "на донышке" ни создавался у зрителей, как бы ее ни высмеивали или ни ненавидели, говорить об этой вечеринке и обо всем, что с ней произошло, очень непросто. Я сочувствую Диане. Наша программа – единственная, в которой зрители увидят настоящую Диану Шурыгину, без маски", – заверил Шепелев, которого девушка очаровала. 

Автор: Иван Губкин30 августа 2017, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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