Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной

Чем скандально известная героиня прельстила ведущего. И какой он нашел ее при личном общении.

Программа "На самом деле" выходит в эфир Первого канала уже месяц, и все это время телезрители обращались с просьбами посадить в кресло героини Диану Шурыгину. В этом году девушке исполнилось 18, а значит, она достигла того возраста, когда ее можно подвергнуть проверке на детекторе лжи. Наконец, дважды изнасилованную девицу привели на эфир.

Ей пришлось отвечать на самые неудобные вопросы. Действительно ли Сергей Семенов бил ее в тот вечер? Было ли совершенно изнасилование? Правда, что ее семье предлагали миллион, чтобы она изменила показания в суде? Сколько рюмочек водки выпила в тот вечер Диана? Пять-шесть или семь-восемь? Это были рюмки или стаканчики #надонышке? Употребляли ли на этой вечеринке наркотики?

Диане Шурыгиной пришлось вспомнить все, что происходило в тот вечер, а эксперты и детектор лжи дали ответы, насколько она правдива.

После съемок ведущий программы Дмитрий Шепелев поделился с Dni.Ru мнением о скандально известной героине. "Диана мне показалась милой и ранимой девочкой, на которую свалилась сумасшедшая популярность. И она совершенно не понимает, как с этим со всем справиться и что с этой популярностью делать. На съемках программы у Дианы был бешеный пульс. Говорить на детекторе лжи о том, что с ней произошло, вспоминать и переживать заново все, что случилось в апреле 2016 года, очень тяжело. И я сопереживал ей с первой до последней минуты съемок", – выразил Шепелев чувства, которые испытывал.

"Какой бы комедийный образ со всеми этими ее "чуть-чуть" и "на донышке" ни создавался у зрителей, как бы ее ни высмеивали или ни ненавидели, говорить об этой вечеринке и обо всем, что с ней произошло, очень непросто. Я сочувствую Диане. Наша программа – единственная, в которой зрители увидят настоящую Диану Шурыгину, без маски", – заверил Шепелев, которого девушка очаровала.