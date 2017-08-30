Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства

Корней Макаров, подозреваемый в смертельном избиении блогера в столичном парке Горького, добровольно явился к следователям в сопровождении адвоката. Молодой человек, сын актера из сериала "Интерны", не считает себя виновным и требует доказательств обратного.

Правоохранительные органы Москвы продолжают расследование громкого убийства блогера Станислава Думкина в парке Горького. Как стало известно, вчера, 29 августа, в Следственное управление приехал адвокат главного подозреваемого по этому делу, 22-летнего Корнея Макарова. Он попросил следователей предъявить документы, что его подзащитного действительно разыскивают, а затем уехал, чтобы обсудить это с ним.

Макаров принял решение вместе с адвокатом добровольно явиться к следователям, передает "Комсомольская правда". Около 17:30 он вошел в здание Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Общаться с журналистами подозреваемый не стал.

После многочасового допроса выяснилось, что Макаров задержан на двое суток. Следствие собирается ходатайствовать в суде о его аресте на два месяца. Макарову планируют предъявить обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности". Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем стало известно, что подозреваемый через своего адвоката выдвинул требования следствию. Правозащитник попросил предоставить веские доказательства, что удар, который нанес Макаров Думкину и его последующая смерть связаны.

Адвокат также внес уточнение: на попавшей в Сеть записи видно, что после удара блогер не упал, а опустился на колени. "Корней готов понести наказание. Но только если его вина будет реально доказана", – добавил он.

Напомним, страшная трагедия произошла 13 августа на Пушкинской набережной в парке Горького. Между Корнеем Макаровым, сыном актера Сергея Макарова, и Станиславом Думкиным произошел конфликт, причина которого до сих пор не установлена. Блогера ударили кулаком по голове, после чего он неделю пролежал в коме, а затем скончался.