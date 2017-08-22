Добродушный профессор попался на зверском убийстве молодого любовника

Профессор микробиологии Уиндем Латем и его 27-летний любовник Трентон Джеймс Корнелл-Дуранли в приватном общении между собой обсуждали, как было бы здорово убить кого-то, а потом себя. План был реализован не до конца.

Трентон Джеймс Корнелла-Дуранли был найден мертвым в квартире в Чикаго. Суд выяснил, что 27-летнего юношу связывали романтические отношения с профессором микробиологии Северо-западного университета 46-летним Уиндемом Латемом – добродушным ученым, как о нем говорят коллеги, сообщает Daily Mail.

На теле Трентона было найдено более семи десятков ножевых ранений. Раны были нанесены с таким ожесточением, что жертва была практически обезглавлена. Горло было разорвано, а легочная артерия перерезана.

Следствие выяснило, что Уиндем Латем в общении со своим коллегой Эндрю Уорреном вскользь касался своих эротических фантазий. Например, профессору хотелось кого-нибудь убить, а потом, когда все получится, наложить руки и на себя. Оказалось, что это были не просто разговоры. Фантазии оказались тщательно продуманным планом.

Трентон Джеймс Корнелла-Дуранли спал в своей квартире, когда его решил навестить Уиндем Латем. Было окуоло 4:30 утра. Осторожно шагая, чтобы не разбудить жертву, Латем подошел к спящему и стал погружать шестидюймовый нож для гипсокартона в его грудь и шею. Эндрю Уоррен при этом прикрывал выход из квартиры, стоя в дверях.

Мгновенно проснувшись, раненый Корнелл-Дуранли стал кричать и отбиваться от убийцы. К кровати подлетел Уоррен с тяжелой лампой в руках и ударил жертву по голове, чтобы заставить замолчать. К побоям присоединился и Латем. В этот момент Уоррен вышел на кухню и вернулся с двумя кухонными ножами.

Мужчины сдались властям Калифорнии после восьмидневной облавы на них. Участь убийц решит суд.