Во Париже эвакуировали Лувр

В парижском Лувре была объявлена эвакуация. О происшествии сообщают пользователи социальных сетей.
Кроме того, по данным телеканала Fracnenews24, ближайшая к музею станция метро была закрыта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
��BREAKING NEWS - #Paris: Evacuation du Musée du Louvre, accès station de métro fermés." (Images @paul_denton) #Urgent #AlerteInfo pic.twitter.com/vNjvU0h9is— FranceNews24 (@FranceNews24) 2 августа 2017 г.
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