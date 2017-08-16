В России умер известный политик

На 62-м году жизни умер известный политик Станислав Терехов. О причинах смерти не сообщается.
"Похороны Станислава Николаевича Терехова состоятся завтра 17 августа в 12.00 на кладбище села Чурилково Московской области", – цитирует коллегу Терехова Виктора Алксниса НСН. Терехов был председателем "Союза офицеров"
Украинский лидер в незавидном положении
Супруг актрисы обескуражен произошедшим
Шоумен выразил соболезнования в связи с кончиной прославленной актрисы
Тело актрисы привезут на родину в ближайшие дни