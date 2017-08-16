В Шереметьево экстренно сел самолет из-за пьяного дебошира

В столичном аэропорту экстренно сел лайнер китайской авиакомпании, следовавший из Франкфурта в Пекин. Решение о внеплановой остановке было принято из-за пьяного пассажира, передает "Интерфакс".

Как сообщил командир судна, один из пассажиров – гражданин Китая – переборщил с алкоголем и начал калечить сам себя. После посадки на борт поднялись правоохранители и бригада медиков. Однако мужчина успел разбить бортовую посуду и порезать себе руку.

Авиакомпания отказалась везти дебошира к месту назначения. Он был снят с рейса вместе с семьей.