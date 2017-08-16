В Домодедово скончался пассажир-иностранец

В столичном аэропорту Домодедово умер 57-летний гражданин Армении. Пассажира, которому стало плохо в зале вылета, доставили в медпункт, но врачи не смогли спасти его. Иностранец скончался от острой сердечной недостаточности, передает "МК".

Сообщается, что в августе 2017 года мужчина проходил лечение от онкологического заболевания. Он должен был вылететь в Ереван вместе с дочерью.