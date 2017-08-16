В центре Москвы трое грабителей пырнули ножом мужчину

В Таганском районе столицы трое неизвестных атаковали 29-летнего мужчину. Нападение произошло на Верхней Радищевской улице, передает агентство "Москва".

Ранив прохожего в бедро, злоумышленники попытались отобрать у него 500 рублей, но в итоге скрылись, ничего не взяв. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства преступления устанавливаются.