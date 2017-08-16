Названа причина смерти звезды комедии "Один дома"

Джон Херд, исполнивший роль Питера Маккаллистера в фильме "Один дома", умер в отеле от сердечного приступа. Об этом заявили специалисты, проводившие вскрытие, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на портал TMZ.

За два дня до смерти 72-летний актер перенес операцию на спине в медицинском центре Стэнфорда. По словам врачей, хирургическое вмешательство было незначительным и не могло привести к летальному исходу.

Джон Херд скончался 21 июля. Помимо серии фильмов "Один дома", он сыграл в картинах "Пробуждение", "На линии огня", "Дело о пеликанах", а также в сериалах "Клан Сопрано", "C.S.I.: место преступления – Майами", "Власть закона" и многих других.