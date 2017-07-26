Банда второгодников грабила москвичей

Правоохранители Москвы в Хамовниках задержали банду юных грабителей. Главарю шайки 17 лет и он второй год сидит в восьмом классе.

В Москве полиция задержала банду грабителей. Самому старшему из них, главарю Александру, всего семнадцать лет.

Александр уже второй год учится в восьмом классе. Не все в порядке с успеваемостью и у остальных членов шайки, сообщает Mash. По информации паблика, малолетние преступники, сбившись в стаю, отслеживали ровесников побогаче и отбирали у них ценности, деньги и мобильные телефоны. В конечном итоге банда была задержана в московском районе Хамовники.

Это не первый случай в России, когда на откровенно преступный путь становятся подростки. Ранее Dni.Ru сообщали о кировских школьниках, которым еще не исполнилось и четырнадцати лет, но которые действовали вполне по-взрослому, как настоящие матерые преступники.

Двое школьников ограбили и сожгли три дома. На преступление хулиганы решились во время каникул. Оба мальчика – неуспевающие. 30 марта ученики пошли на Северную Садовую улицу, где и совершили преступления. Сначала они забрались в один дачный дом, похитили имущество, а затем подожгли жилище. Так малолетние хулиганы поступили еще с двумя домами.

Также в Туле в одном из мебельных магазинов девочка, действуя вместе с двумя взрослыми женщинами, по сигналу сообщниц украла у продавца крупную сумму денег. Когда ребенок совершил преступление, злоумышленницы быстро покинули зал. Пропажи продавщица хватилась нескоро: воры уже к тому времени скрылись, а в кассе не хватало 24 тысяч рублей.