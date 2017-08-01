В Москве тело мужчины завернули в ковер после попойки

Утром 1 августа жильцы дома на Керамическом проезде на севере Москвы обнаружили в подъезде тело мужчины, завернутое в ковер, передает агентство городских новостей "Москва". По данным следствия, накануне мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Что было дальше пока остается загадкой. Собутыльник погибшего задержан. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи и возможные очевидцы.