Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
Ответственность за запуск ракеты на Мекку коалиция арабских стран возложила на шиитских повстанцев-хуситов. Этот обстрел они охарактеризовали как "безнадежная попытка сорвать хадж", передает РИА Новости. Обстоятельства произошедшего нуждаются в уточнении, так как пока эксперты видят нестыковки в этой истории.
Так, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заметил, что хоть раньше хуситы и обстреливали территории Саудовской Аравии, святые места никогда не становились их целью. "Раньше они по Эль-Рияду обычно запускали, а тут Мекка", – цитирует его НСН. "Если честно, то похоже на какую-то провокацию", – добавил эксперт.
"Мекка – это святое место и для сунитов, и для шиитов, и для всех мусульман всего мира", – объяснил Семен Багдасаров. По его мнению, обстрел Мекки настроит против стрелявших весь исламский мир. При этом никто не станет разбираться, был ли запуск баллистической ракеты по Мекке или нет.
Напомним, с 2014 года в Йемене тянется вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", которых поддерживает лояльная бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху часть армии, и правительственными войсками и ополчением, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Вторые, несмотря на поддержку коалиции арабских стран, до сих пор не могут одержать победу.
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