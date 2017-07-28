Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета

Командование арабской коалиции сообщило о том, что в 69 километрах от священного для каждого мусульманина городе – Мекки – была перехвачена баллистическая ракета. Эксперты считают, что даже не достигнув цели, снаряд имеет все шансы нанести существенный урон.

Ответственность за запуск ракеты на Мекку коалиция арабских стран возложила на шиитских повстанцев-хуситов. Этот обстрел они охарактеризовали как "безнадежная попытка сорвать хадж", передает РИА Новости. Обстоятельства произошедшего нуждаются в уточнении, так как пока эксперты видят нестыковки в этой истории.

Так, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заметил, что хоть раньше хуситы и обстреливали территории Саудовской Аравии, святые места никогда не становились их целью. "Раньше они по Эль-Рияду обычно запускали, а тут Мекка", – цитирует его НСН. "Если честно, то похоже на какую-то провокацию", – добавил эксперт.

Публикация от mekkeyiask (@mekkeyiask) Июл 27 2017 в 2:22 PDT

"Мекка – это святое место и для сунитов, и для шиитов, и для всех мусульман всего мира", – объяснил Семен Багдасаров. По его мнению, обстрел Мекки настроит против стрелявших весь исламский мир. При этом никто не станет разбираться, был ли запуск баллистической ракеты по Мекке или нет.

Напомним, с 2014 года в Йемене тянется вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", которых поддерживает лояльная бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху часть армии, и правительственными войсками и ополчением, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Вторые, несмотря на поддержку коалиции арабских стран, до сих пор не могут одержать победу.