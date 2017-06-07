Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск водителя Ferrari, ставшего виновником смертельного ДТП в Подмосковье. По данным ведомства, после происшествия он сбежал из России.

Представитель СКР Татьяна Петрова заявила, что сейчас подозреваемый находится в "сопредельном государстве". "В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что находящийся в федеральном розыске обвиняемый, под измененными установочными данными пересек границу России", – сообщается на сайте ведомства.

Также следователи обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте 24-летнего правонарушителя. Представители ведомства обвиняют его в преступлении по статье "Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее стало известно, что водитель Ferrari во время обгона на 40-м километре Минского шоссе врезался в Renault. В результате машина, в которую влетел 24-летний нарушитель, перевернулась и загорелась. Мужчина и девушка, находившиеся внутри иномарки, скончались.

Сам владелец иномарки позднее объяснил причины своего правонарушения. По его словам, он не пытался объехать лежащую на дороге покрышку, как ранее сообщалось в СМИ, а применил экстренное торможение, после чего автомобиль занесло.

Отметим, что первые минуты после страшной аварии попали на камеры видеорегистратора. На записи видно, что водитель Ferrari сидит в сильно поврежденной машине, а неподалеку на дороге стоит охваченный мощным огнем остов другого автомобиля.