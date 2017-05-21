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Авто

В огненной аварии с Ferrari под Москвой погибли два человека

Фото: GLOBAL LOOK press/
На 41-м километре Минского шоссе в Московской области произошла смертельная авария с Ferrari. Спортивный автомобиль врезался в Renault во время попытки обгона, в результате чего автомобиль перевернулся.
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Удалось приблизительно восстановить картину произошедшего на Минском шоссе. По предварительным данным, водитель Ferrari пошел на обгон двух автомобилей – Peugeot и тянущий его на тросе Renault. Спорткар задел идущую впереди машину, из-за чего трос оборвался, а Renaul перевернулась, влетела в отбойник и загорелась.

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Два находившихся в машине человека – мужчина и девушка – погибли. Первые минуты после страшной аварии были сняты на видео. На записи видно, что водитель Ferrari сидит в сильно поврежденной машине, а неподалеку на дороге стоит охваченный мощным огнем остов другого автомобиля.

Сообщается, что позже водителя спорткара госпитализировали со сломанной ногой. Стала известна причина, по которой водитель мог резко изменить направление движения. По предварительным данным, он заметил лежащую на проезжей части покрышку и попытался объехать ее, передает Life.ru.

Журналисты телеканала "РЕН ТВ" разыскали владельца попавшего в ДТП спорткара. Он рассказал, что в момент аварии не находился за рулем Ferrari, однако пролил свет на некоторые детали произошедшего. По его словам, водитель не пытался объехать лежащую на дороге покрышку, а применил экстренное торможение, после чего автомобиль занесло.

Также владелец Ferrari подчеркнул, что автомобиль двигался с небольшой скоростью и обратил внимание на тот факт, что идущие в связке Peugeot и Renault нарушили правила дорожного движения, поскольку ехали не в крайнем правом ряду. Отметим, в ПДД не регламентируется полоса для движения при буксировке.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2017, 13:37

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