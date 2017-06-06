900 туристов заперли внутри Нотр-Дама после теракта
Французские СМИ сообщили, что мужчина подошел к сотруднику полиции и ударил его по лицу молотком. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на нападение и открыли ответный огонь. В результате выстрела в грудь преступник был ликвидирован, передает BTVFM.
По предварительной информации, нападавший – 40-летний уроженец Алжира. Сообщается, что мужчина был вооружен холодным оружием. Помимо молотка, у убитого обнаружили два ножа. Его действия уже были квалифицированы как теракт.
После инцидента полицейские временно оцепили площадь перед Собором и полностью очистили ее от людей. Посетителей Нотр-Дама пришлось временно запереть внутри храма. Сообщается, что на тот момент в соборе находилось около 900 туристов. В связи с происшествием стражи порядки также приняли решение временно закрыть несколько станций метро "из соображений безопасности".
Everyone is safe! #NotreDamedeParis pic.twitter.com/7OmNso737T— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 июня 2017 г.
По неподтвержденным данным, в районе собора Парижской Богоматери были слышны два громких хлопка. На данный момент подтверждения или опровержения этой информации не поступало.
Напомним, ранее в Великобритании в ночь на 4 июня произошел третий за три месяца теракт. Боевики на микроавтобусе протаранили толпу прохожих, а затем устроили резню на улицах города. В результате происшествия по меньшей мере 50 человек были ранены, шестеро погибли.
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