900 туристов заперли внутри Нотр-Дама после теракта

Неизвестный с молотком напал на французского стража порядка перед входом в собор Парижской Богоматери. Коллеги полицейского нейтрализовали преступника, а посетителей Нотр Дама временно заперли в храме.

Французские СМИ сообщили, что мужчина подошел к сотруднику полиции и ударил его по лицу молотком. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на нападение и открыли ответный огонь. В результате выстрела в грудь преступник был ликвидирован, передает BTVFM.

По предварительной информации, нападавший – 40-летний уроженец Алжира. Сообщается, что мужчина был вооружен холодным оружием. Помимо молотка, у убитого обнаружили два ножа. Его действия уже были квалифицированы как теракт.

После инцидента полицейские временно оцепили площадь перед Собором и полностью очистили ее от людей. Посетителей Нотр-Дама пришлось временно запереть внутри храма. Сообщается, что на тот момент в соборе находилось около 900 туристов. В связи с происшествием стражи порядки также приняли решение временно закрыть несколько станций метро "из соображений безопасности".

По неподтвержденным данным, в районе собора Парижской Богоматери были слышны два громких хлопка. На данный момент подтверждения или опровержения этой информации не поступало.

Напомним, ранее в Великобритании в ночь на 4 июня произошел третий за три месяца теракт. Боевики на микроавтобусе протаранили толпу прохожих, а затем устроили резню на улицах города. В результате происшествия по меньшей мере 50 человек были ранены, шестеро погибли.