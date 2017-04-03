Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14

Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга достигло 14. Знакомый с ситуацией источник заявил, что десять тел нашли во взорвавшемся вагоне и в тоннеле на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
Двое пострадавших скончались в Мариинской больнице, один – по пути в медицинское учреждение, сообщает "Фонтанка". Обстоятельства смерти еще одного человека пока не известны.
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