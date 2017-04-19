У брата организатора теракта в Питере нашли гранату

Силовики задержали родного брата предполагаемого организатора взрыва в петербургском метро Аброра Азимова Акрама. Спецоперация прошла в поселке Московском, который расположен на территории Новой Москвы, передает URA.RU.
Во время задержания у мужчины найдена боевая граната РГД-5. В настоящее время с Акрамом Азимовым работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления.
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