В Москве задержаны мошенники в костюмах Забиваки

В столице задержаны мошенники, которые в костюмах талисмана чемпионата мира 2018 года по футболу волка Забиваки фотографировались за деньги. "Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги. Теперь костюм занял достойное место в нашем музее контрафактов", – цитирует ТАСС советника по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола Алексея Швецова.











