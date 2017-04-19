В московском автосалоне обстреляли покупателя

На юго-востоке Москвы на территории автосалона "Авилон" между двумя посетителями произошел конфликт. В ходе словесной перепалки один из мужчин достал оружие и выстрелил в оппонента, передает Life.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Стрелок с места происшествия скрылся.
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