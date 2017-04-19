На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек

В одной из квартир на Жулебинском бульваре нашли тела двух человек. Ранее соседи пожаловались на плохой запах в подъезде, это и стало причиной вскрытия квартиры, передает агентство "Москва".
По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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