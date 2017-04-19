Террористы применили химическое оружие против военных США

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" использовали отравляющее вещество иприт при атаке на базу в Ираке, передает РИА ФАН. В момент нападения на объекте находились военные советники из США и Австралии.
Всего пострадали 25 человек, среди западных военнослужащих раненых нет. По данным Министерства обороны США, террористы изготавливают химическое оружие в здании университета в Мосуле.
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене
Участница шоу легла под нож хирурга
На большой экран выходит долгожданный полнометражный фильм "Кухня. Последняя битва"
Одним из самых влиятельных людей планет российского лидера признал журнал Time