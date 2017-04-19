Террористы применили химическое оружие против военных США

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" использовали отравляющее вещество иприт при атаке на базу в Ираке, передает РИА ФАН. В момент нападения на объекте находились военные советники из США и Австралии.

Всего пострадали 25 человек, среди западных военнослужащих раненых нет. По данным Министерства обороны США, террористы изготавливают химическое оружие в здании университета в Мосуле.